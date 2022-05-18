19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

18.05.2022 13:48
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının yeşerdiği, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve millete olan inancın simgesi olan 19 Mayıs 1919 tarihinin önemli dönüm noktalarından olduğunu belirtti.

Türk milletinin büyük gayret ve fedakarlıklarla verdiği bu mücadele ile bugünkü güçlü Türkiye'nin temellerinin atıldığını aktaran Öztürk, "İdrak ettiğimiz bu anlamlı günün 103. yıldönümünde, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, geleceğimiz için hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Türk gençliğinin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

TGD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, 103. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

19 Mayıs'ın her yandan düşmanlarca kuşatılmış ve bütün teçhizatları ellerinden alınmış bir milletin, vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olduğunu ifade eden Doğan, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketi, yurdumuza dalga dalga yayılmış milletimizin inanç ve azmiyle birleşerek, büyük Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Türk gençlerinin elinde sonsuza kadar büyüyüp gelişecektir. Türk gençliğine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, yönetim kurulum adına, bize bugünü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, gençlerimizin, sporcularımızın ve tüm halkımızın bayramını içten dileklerimizle kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Güner

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, mesajında, 19 Mayıs'ın özgürlüğüne ve özellikle de bağımsızlığına düşkün Türk milletine vurulmak istenen esaret zincirlerinin parçalanması kararlılığının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımı olduğunu belirtti.

Geçmişte verilen mücadelelerin önemini, genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmak gerektiğini ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Kurtuluş mücadelemizin sembol günü olan bugünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı değerli gençlerimize, bizlere armağan edilmesi, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi son derece anlamlıdır. Bu değerli emaneti sonsuza kadar yaşatmak ve korumak da gençlerimizin yani bizlerin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle böyle bir günü bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi ve milli mücadeleye destek veren kahraman milletimizi saygıyla anıyor, bugünümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

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Kaynak: AA

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