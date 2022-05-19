Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti

19.05.2022 11:15
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Programda Bakan Kasapoğlu'na; 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 11 farklı ülkeden gelen gençler ve sporcular eşlik etti. Kasapoğlu'nun Anıtkabir mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kasapoğlu, burada gerçekleştirilen törenin ardından Misak-ı Milli Kalesi'nde yer alan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Kasapoğlu'nun deftere yazdığı notta şu ifadeler yer aldı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk meşaleyi yaktığınız 19 Mayıs tarihini gençlerimizle birlikte yine coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bir asır önce, hürriyetimiz uğruna mücadele verdiğiniz bu topraklarda, biz de bugün aynı ruhla Cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Türkiye'nin ve gençlerimizin geleceğini yine gençlerle beraber inşa ediyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki; 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları, bugün yalnız ülkemizin değil, sahip oldukları adalet, vicdan ve merhamet gibi erdemlerle bütün insanlığın ümididir. Daha güçlü Türkiye idealine işte bu iftihar vesilesi gençlerimizle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuru ve minnettarlığıyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun."

Program, Bakan Kasapoğlu'nun Anıtkabir'in önünde gençlerle ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından tamamlandı. - ANKARA

Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti - Son Dakika


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