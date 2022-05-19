Öğretmen ve öğrenciler okul bahçesinde ay yıldız oluşturdu - Son Dakika
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Öğretmen ve öğrenciler okul bahçesinde ay yıldız oluşturdu

19.05.2022 12:08

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kurtalan ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kurtalan ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Kurtalan ilçesinde Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehir Stadyumu'nda devam eden programda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ethem Güran günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Programda, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli etkinlikler düzenledi, folklor gösterisinin ardından spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ramiz Örküt, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Erkorkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Evren Taşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, kamu kurum kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Kurtalan Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından okul bahçesinde bir gösteri gerçekleştirildi. Öğrenciler, müzik eşliğinde belirlenen sıraya geçerek ay yıldız oluşturdu. Öğrencilerin gösterisi havadan görüntülendi.

Öğretmen ve öğrenciler okul bahçesinde ay yıldız oluşturdu
Öğretmen ve öğrenciler okul bahçesinde ay yıldız oluşturdu
Öğretmen ve öğrenciler okul bahçesinde ay yıldız oluşturdu
Öğretmen ve öğrenciler okul bahçesinde ay yıldız oluşturdu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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