19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Nevşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nevşehir'de, Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, günün anlam ve önemine dair konuşma yaparken, Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinden Beyaz Salur "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"ni okudu.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki çeşitli kurslarda eğitim alan öğrenciler, karate, jimnastik, tekwondo, okçuluk gösterisi sundu.

Programda, Hacı Bektaş Veli Semah ekibi de sahne aldı.

Kutlama programı, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.