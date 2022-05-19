19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından judo, karate, jimnastik, okçuluk ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Programa, Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.