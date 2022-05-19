19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2022 12:39

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından judo, karate, jimnastik, okçuluk ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Programa, Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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BALIKESİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor BALIKESİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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