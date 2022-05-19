19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı

19.05.2022 12:44

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de, 25 Kasım Stadyumu önünde toplanan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Çelenk sunumuyla devam eden törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve hayatını kaybetmiş gazileri rahmetle anarak Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi gerektiğini aktaran Ak, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, milletimiz sizden ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine sahip çıkmanızı, kutsal değerleri yaşayarak gelecek nesillere aktarmanızı bekliyor. Milli değerlere bağlı, evrensel değerlerle barışık ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız ve benimsemeniz geleceğiniz açısından büyük önem taşımaktadır."

Törene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Stadı'nda devam eden törende konuşan Babuşçu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 103'üncü yılını kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Babuşçu, Samsun'da başlayan kurtuluş mücadelesinin tüm yurda yayıldığını belirtti.

19 Mayıs 1919'un Türk milleti için önemli bir tarih olduğunu ifade eden Babuşçu, bütün umutların tükenmeye başladığı dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milleti için "Bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir." diyerek Samsun'a çıkmasının, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin de başlangıcı olduğunu söyledi.

Babuşçu, "Türk milleti makus talihini tersine döndürmeye başlayarak esaret altında olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır." diye konuştu.

Halk oyunları ekibi gösterisi ile devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından sona eren törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanındaki amfi tiyatrodaki etkinliklerle devam etti.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, bir milletin yeniden diriliş destanının sarsılmaz bir hatırası olduğunu söyledi.

Üzgün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün azim ve kararlılıkla başlattığı şanlı tarihin dönüm noktalarından biri ve milletin yeniden varoluş mücadelesinin ilk kıvılcımı olan 19 Mayıs'ın, tarih boyunca hep yükseklerde tutulan özgürlük sevdasının bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Konuşmalardan sonra Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro konser verdi.

Konserin ardından İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü jimnastik, karate ve tekvando sporcuları gösteri yaptı.

Etkinliğe katılan öğrenciler hep birlikte "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı okudu.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı KIRKLARELİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Develi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı Develi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:23:01. #1.12#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement