THK paraşüt eğitmenleri, gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı - Son Dakika
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THK paraşüt eğitmenleri, gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı

19.05.2022 12:46

THK paraşüt okulundaki eğitmenlerin atlayışı Eğitmenlerin havada Türk bayrağı ve Atatürk posteri açmaları İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Havaalanında sürdüren Türk Hava Kurumu bünyesindeki paraşüt okulunda eğitmenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ithafen,...

THK paraşüt okulundaki eğitmenlerin atlayışı

Eğitmenlerin havada Türk bayrağı ve Atatürk posteri açmaları İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Havaalanında sürdüren Türk Hava Kurumu bünyesindeki paraşüt okulunda eğitmenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ithafen, "Cessna C-208" model uçağından yaklaşık 4 bin metreden atlayış gerçekleştirdi. Gökyüzünde süzülen eğitmenler, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 19 Mayıs'ı kutladı.

THK paraşüt eğitmenleri, gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı
THK paraşüt eğitmenleri, gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı
THK paraşüt eğitmenleri, gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı
THK paraşüt eğitmenleri, gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı

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Kaynak: AA

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