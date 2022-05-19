19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2022 13:23

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenler düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenler düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile diğer kurum, kuruluş temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Antalya Spor Salonu'nda devam eden etkinliklerde öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı, sporcular çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.

Vali Ersin Yazıcı, buradaki konuşmasında, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Büyük Önder Atatürk'ün liderliğinde başlayan hareketin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu temin ettiğini belirten Yazıcı, "Bugün cumhuriyet ve demokrasiyle yaşıyorsak Büyük Önder'in ve silah arkadaşlarının kurtuluş mücadelesi vermesiyle mümkün oldu." dedi.

Serik ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Folklor ve jimnastik gösterileri ile devam eden tören, şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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BALIKESİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor BALIKESİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: AA

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