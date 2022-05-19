19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Tokat'ın Yeşilyurt ve Turhal ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik Spor Müdürü Ömer Turan tarafından çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra Belediye Halı Saha'da devam eden programda, Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz halkın ve öğrencilerin bayramlarını tebrik etti. Törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Kaymakam Yeşilyurt ve Yılmaz da öğrencilerle ellik halayı oynadı.

Turhal

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşu bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Uzun Spor Salonu'nda devam eden törende Kaymakamı Ali Gökay ve Belediye Başkanı İlker Bekler, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul yaptı.

Konuşmalar sonrası öğrenciler tarafından halk oyunu gösterileri sunuldu, şiirler okundu, sporcular tarafından tekvando ve cimnastik gösterileri sunuldu.

Düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, protokol üyeleri, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.