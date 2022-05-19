MALATYA'DA, 19 MAYIS KUTLANDI - Son Dakika
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MALATYA'DA, 19 MAYIS KUTLANDI

19.05.2022 13:52

MALATYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası düzenlenen etkinliklerle başladı.

MALATYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası düzenlenen etkinliklerle başladı.

103'üncü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Malatya'da coşkulu bir törenle kutlandı. Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen törene, Malatya'nın yeni Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, 103 yıl önce zaferle taçlandırılan yolculuğun ilk adımının atıldığının söyledi. Daha sonra tören gençlerin, Jimnastik, Tekvando, Kick-Boks, Wushu, Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi ile sona erdi.

19 Mayıs töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve bugün göreve başlayan Vali Hulusi Şahin, Malatya'nın çok kıymetli olduğunu ve Malatya'daki paydaşlarıyla beraber çok güzel hizmetler yapacaklarını belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını tüm Malatya halkına ve tüm milletimize kutlu olsun diyorum. Böyle güzel bir günde Malatya halkımızla bir arada olmak fırsatı doğdu. O yüzden de çok mutluyum. Malatya'mız çok güzel çok kıymetli. Bu coğrafyaya uzak olmadım ben hiçbir zaman görev yaptığım yerler hep bu civarlarda oldu. Dolayısıyla Malatya'ya, Malatyalıya çok aşinayım. Malatya'nın bütün paydaşlarıyla beraber Malatya'ya hizmet edeceğiz ve Malatya hakettiği hizmeti bugüne kadar aldığı gibi bundan sonra da fazlasıyla alacaktır. Bunun için gecemizi gündüzümüze katacağız. Ülkemizin çok kıymetli köşesi olan Malatya'mızı milletimize ve ülkemize katkı sağlayacağı projelerle karşınıza çıkacağız" dedi. (DHA)

MALATYA'DA, 19 MAYIS KUTLANDI
MALATYA'DA, 19 MAYIS KUTLANDI
MALATYA'DA, 19 MAYIS KUTLANDI
MALATYA'DA, 19 MAYIS KUTLANDI
MALATYA'DA, 19 MAYIS KUTLANDI
MALATYA'DA, 19 MAYIS KUTLANDI
MALATYA'DA, 19 MAYIS KUTLANDI
MALATYA'DA, 19 MAYIS KUTLANDI
MALATYA'DA, 19 MAYIS KUTLANDI

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Kaynak: DHA

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