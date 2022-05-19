19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2022 14:31
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Balıkesir'in Bandırma, Manyas ve Bigadiç ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı törenleri düzenlendi.

Balıkesir'in Bandırma, Manyas ve Bigadiç ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı törenleri düzenlendi.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü tarafından çelenk bırakıldı.

Elüstü'nün günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından halk oyunları ve tekvando gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

Törende, Kaymakam Engin Aksakal'a halk oyunları ekibinden bir grup Türk bayrağı takdim etti.

Manyas

Manyas'taki kutlamalar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

İlçe Stadı'nda devam eden etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barcin öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Gençlik Haftası'nda düzenlenen yarışmalar ve kutlamalarda emeği geçenlere ödülleri takdim edildi.

Bigadiç

Bigadiç'te Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk İlkokulu bahçesinde kutlama etkinliği yapıldı.

Program, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.

Törene, Kaymakam Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı İsmail Avcu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ozan Başak, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YORUMLAR
500
Manisa ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları Manisa ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma, 19 Mayıs, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
13:52 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
13:46 İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 14:36:40. #1.12#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement