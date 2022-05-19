19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.
Espiye Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, konuşmalar yapıldı.
Çeşitli yarışmalarda derecelere girenlere ödüllerinin verildiği törene, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkan Vekili Fırat Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Yağlıdere ilçesindeki tören ise kapalı halı saha tesislerinde düzenlendi.
Törene Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Halk oyunları gösterilerinin sergilendiği ve öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, okullar arasında spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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