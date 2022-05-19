19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2022 15:29
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kastamonu'nun Tosya ve Taşköprü ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ve Taşköprü ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tosya İzzet Aksalur Stadı'nda devam eden programda Kesgin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sahnelendi, şiirler okundu.

Ödül töreninin ardından kutlamalar sona erdi.

Törene Kaymakam Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Taşköprü

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Okan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekiplerince sunulan gösterinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu.

Okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket ve madalyalarının verilmesinin ardından Fahrettin Paşa Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi.

Programa Kaymakam Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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