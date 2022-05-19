19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2022 15:30
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun ve ilçelerinde tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun ve ilçelerinde tören düzenlendi.

Havza Mehmetçik Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene protokol üyeleri katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlanan spor gösterileri ise hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelendi.

Vezirköprü

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunumuyla başlayan kutlama etkinlikleri, Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda devam etti.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, önceki nesillerin inançla çalışarak kendilerine büyük bir miras bıraktıklarını söyledi.

Türk milletinin umut kaynağının gençler olduğunu vurgulayan Uyar, "Bunun anlam ve öneminin idraki içinde olduğunuzdan şüphe duymuyoruz. Milli, manevi yönden kendini geliştirmiş, ülkesine, dinine ve bayrağına bağlı, geleceğin devlet yöneticileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi, bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde, sporda elde edeceğiniz başarılarla taçlandıracağınıza yürekten inanıyoruz." dedi.

Konuşmanın sonrasında öğrenciler şiirlerini okudu. İlçe genelindeki okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından spor gösterileri sunuldu.

Törene Kaymakam Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar katıldı.

Kavak

Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hava muhalefeti dolayısıyla programa spor salonunda devam edildi. Aslankoç burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Spor faaliyetlerinde dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından program sona erdi.

Törene Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük katıldı.

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Kaynak: AA

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