19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde başlayan törende anıta çelenk konuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sanko Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda devam eden törenlerde şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu, spor müsabakalarında dereceye girenlere ödül verildi.

Mersin

Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve protokol üyeleri katıldı. Katılımcılar, kortej halinde Kültür Park'a yürüdü. Burada halk oyunları gösterisi sunuldu.

Tarsus Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda da Adanasporlu futbolcular Celil Yüksel, Cem Özdemir ve Kadir Keleş'in katılımıyla tutuklu ve hükümlülerin bilgi, beceri, yetenek ve davranışlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla söyleşi düzenlendi.

Gülnar ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kutlama programı gerçekleştirildi.

Anamur ilçesinde de Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda şiir okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Hatay

Dörtyol ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

19 Aralık Spor Salonu'nda devam etkinliklerde öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

Kutlama etkinlikleri kapsamında, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Osmaniye

Kadirli ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Bal, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kadirli 1 No'lu Sentetik Saha'da devam eden kutlamalarda günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Törende halk oyunları ve spor gösterileri de sergilendi, yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.