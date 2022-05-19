19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2022 16:01

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konya'nın ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konya'nın ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kulu Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü, çelenk sundu. Yoğun yağmur altında düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Düden Anadolu Lisesindeki tören yağış nedeniyle iptal edildi.

Yalıhüyük

Yalıhüyük'te Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından törenler Yalıhüyük Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Kandırmaz, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okuduğu, şarkılar söylediği törenlerde halk oyunu gösterisi sahnelendi.

Yarışmada başarılı olan öğrencilere ödüllerini Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer verdi.

Seydişehir

Seydişehir'de Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından Atatürk Spor Salonu yanında bulunan çim sahada düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini içeren konuşmayı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Soner Balcı yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuması ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürüne bağlı spor kulüplerinin karate, judo ve tekvando gösterileriyle devam eden tören çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere kupa ödülü verilmesiyle sona erdi.

Derebucak

Derebucak Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Bayram kutlamaları daha sonra Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde sürdü.

İlçe Kaymakamı Ömer Levent Türk ve Belediye Başkanı Ahmet Kısa'nın ilçe halkının ve öğrencilerin bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Kutlamalar öğrencilerin hazırlayıp sunduğu gösterilerle devam etti.

Yunak

Yunak Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Yunak Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Beyşehir

Beyşehir İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaymakam Yusuf Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının Türk milleti için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "19 Mayıs, necip Türk milletinin kendi kaderine bizzat kendisi sahip çıkarak destansı bir itiraz ve uğraşla dirilişinin adıdır." dedi.

Kutlamalar, daha sonra Beyşehir Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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BALIKESİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor BALIKESİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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