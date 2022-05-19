19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Ankara'nın Beypazarı, Gölbaşı, Nallıhan ve Çubuk ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Beypazarı'nda kutlamalar, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki anıta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz tarafından çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenk törenine okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve sporcular da katıldı.

Bediz, Şehir Stadı'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, "Unutmayınız ki Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'da attığı ilk adım, Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır." dedi.

Öğrencilerin halk oyunu ve step gösterilerinin ardından şiirler okundu.

Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun muhtarlara gönderdiği hediyeler de protokol üyelerince takdim edildi.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde kutlamalar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Soydemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Kutlamaların devam ettiği Gölbaşı Belediyesi Cumhuriyet Spor Salonu'nda, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk'ün öğrencileri ve vatandaşları selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Soydemir'in katılımcılara hitabı sonrasında öğrenciler tarafından Türk gençliğini temsilen konuşma yapılarak, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" ile "Gençliğin Ata'ya Cevabı" okundu.

Programda, öğrenciler tarafından jimnastik ve halk oyunu gösterileri sunuldu.

Tören, okul sporlarında yapılan müsabakalarda dereceye girenlere protokol mensuplarınca ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Nallıhan

Nallıhan'da, Bilal Güngör Fen Lisesinin düzenlediği etkinli, İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu.

Törene, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Demir, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çubuk

Çubuk ilçesinde kutlamalar, Atatürk Parkı'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin bahçesindeki etkinliğe geçildi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gençlerin ve katılımcıların bayramını kutladı.

Öğrencilerin tekvando ve karate gösterileri, müzik dinletisi, kemanlı mehter orkestrasının konseriyle devam eden etkinlikte şiirler okundu. Seymen ekibi de halk oyunu gösterisi sundu.

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat ve sportif alanlarda dereceye giren öğrenciler ile Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve ödülleri verildi.