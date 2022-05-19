19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

İlçe Stadı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ersan Ünlü, programda yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın önem ve anlamının iyi kavranması gerektiğini belirterek, "Her yeni nesle düşen ilk ve tek önemli görev, kutsal bir emanet olan vatanı kutsiyetine yakışır şekilde bir sonraki nesle teslim etmektir." dedi.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunu ve spor gösterileri sunuldu. Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Törene, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Delimehmet, emniyet ve jandarma yetkilileri, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.