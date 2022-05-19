19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2022 19:03
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Vali Gündüzöz ve beraberindekilerin fotoğraf sergisini gezmesi Vali İlker Gündüzöz'ün konuşması Etkinlikte yapılan dans gösterileri Şiir okunması, halk oyunları...

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Gündüzöz ve beraberindekilerin fotoğraf sergisini gezmesi

Vali İlker Gündüzöz'ün konuşması

Etkinlikte yapılan dans gösterileri

Şiir okunması, halk oyunları gösterisi MUŞ - Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

1071 Spor Kompleksi Yeni Şehir Stadyumu'nda devam eden programda konuşan Vali İlker Gündüzöz, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan meşalenin bugüne kadar geldiğini söyledi.

Anadolu'yu vatan yapma hikayesinin en önemli duraklarından Sultan Alparslan diyarı Muş'ta tarihi çok önemli anılarla yad ettiklerini ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin ve devletimizin gücünü her alanda gösterdiği gibi bu yeni statta ilk töreni bu vesileyle yapıyoruz. Bu millet, 15 Temmuz'da gösterdiği gibi her türlü sıkıntıda birlik ve beraberlik içinde. En büyük servetimiz bu birlik ve beraberliktir ve gençliğimizdir. Gençlere hediye edilmiş olan bu bayram çok anlamlıdır. Bugün itibarıyla da Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Tüm yatırımlarımız gençler içindir."

Öğrenciler tarafından şiir okunması, halk oyunları ve çeşitli gösterilere sona eren törene, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: AA

İlker Gündüzöz, İstiklal Marşı, Atatürk Anıtı, Şiir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:08:33. #1.13#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement