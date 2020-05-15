19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Nayir, mesajında cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki kahramanların 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan Anadolu'ya ayak basarak Milli Mücadeleyi başlattıkları tarihi günün 101. yıl dönümünün milletçe idrak edildiğini belirtti.

19 Mayıs 1919 tarihinin Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesinin büyük anlamlar taşıdığını ifade eden Nayir, tarih boyunca toplumları ayakta tutan en büyük gücün gençlik olduğunu, hangi ülke genç kuşakların yetişmesine büyük önem vermişse o ülkelerin daima ileriye gidip kalkındığını bildirdi.

Vali Nayir, bu nedenle gençleri kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmenin en önemli görevleri olduğunu aktardı.

Her alanda gelişmiş, istikrar içinde büyüyen, güçlü, demokratik ve müreffeh Türkiye'nin mimarlarının gençler olacağına işaret eden Nayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu sene birçok faaliyeti iptal etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

İstiklal Savaşı'ndaki mücadele ruhunu ve kararlılığı her daim canlı tutarak bu sıkıntılı süreci de birlik ve beraberlik içerisinde aşacağını belirten Nayir, mesajında şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, merhum gazilerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, gençlerimizin, aziz milletimizin ve tüm Sakaryalı hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum."