19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, 19 Mayıs 1919'un yok olmak üzere olan, yenilmiş, onuru zedelenmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir halkın, vatanı uğruna tekrar ayağa kalktığı, milleti, vatanı ve bağımsızlığı için tüm mazlum milletlere örnek bir mücadele sergilendiği bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir gün olduğunu ve cumhuriyetin gençlere emanet edildiğini bildiren Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak ise gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Ülkemizin onur ve gurur kaynağı olan gençlerimiz ise her zaman ulusumuzun güvencesi olacaktır. İşte bu nedenle gençlerimize yaptığımız her hizmeti, aslında ülkemiz geleceğine yapılmış birer yatırım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır.

Hiç kuşkusuz ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine emanet ettiği, rengini şehitlerimizin kanından alan bu bayrak sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecek, Türk milleti asla yenilmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili hemşehrilerimin ve yüzümüzü geleceğe, aydınlığa çeviren Türk gençliğinin bayramını kutluyorum."