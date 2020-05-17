19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nediyle mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, vatanın dört bir yanı işgal altında ve umutlar tükenme noktasında iken Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 101 yıl sonra bir kez daha saygıyla, minnetle ve coşkuyla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün cumhuriyetin muhafazası ve savunulması görevini çok inandığı ve güvendiği Türk gençliğine verdiğini hatırlatan Vali Canalp, mesajında şunları kaydetti:

"Hangi ülke genç kuşakların yetişmesine büyük önem vermişse daima ileriye gitmiş ve kalkınmıştır. Bu nedenle gençlerimizi kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevimizdir. Sizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emaneti Cumhuriyetine sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin aşılması için üstünüze düşen görevi yerine getireceksiniz. Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde birbirine sevgi ve saygı ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donanmış gençler olarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle; gençlerimizin ve tüm halkımızın Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraber çarpıştığı silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan uğruna canını feda etmiş bütün aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, muhterem gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."