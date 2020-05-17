19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesinin, onlara duyulan güvenin ve sorumluluğun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Milletleri güçlü ve ayakta tutan en önemli unsurlardan birisinin genç nesiller olduğunu aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, vatanımızı canından üstün tutan ecdadımızın verdiği büyük mücadeleler ve fedakarlıklar sonucu kurulan cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha ileri noktalara taşımak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için her zamankinden çok çalışmalısınız. İdeallerinin peşinden kararlılıkla giden, güçlü, dinamik, kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olduğunuzda büyük bir özveriyle çalışmaya ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya hazır olmalısınız. Sizleri seviyor, sizlere güveniyor, sizlerle gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."