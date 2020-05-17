19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında, 19 Mayıs 1919'un milli uyanışın sembolü olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak, milletle birlikte İstiklal mücadelesinin meşalesini yaktığı gün olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919 günü, Türk Milleti'nin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladıdır. O gün yanan istiklal ve bağımsızlık meşalesinin alevleri bugün çok daha güçlü şekilde milleti aydınlatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin güçlü Türkiye'sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini bildiği için bugünü gençlerle özdeşleştirmiştir ve bu bayramı onlara hediye etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."