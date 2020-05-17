19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekicioğlu, mesajında, 19 Mayıs'ın, toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen Türk milletinin varoluş mücadelesinin başladığı gün olduğunu belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatanını seven kadın, erkek, genç, yaşlı demeden çok sayıda vatandaşın, tarihin akışını değiştiren, dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele verdiğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyetinin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihini önemi nedeniyle Türk gençliğine armağan etti. Atatürk tarafından armağan edilen geleceğimiz ve umudumuz olan gençlerimizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine ve 19 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla sahip çıkacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, böylesine anlamlı günde başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'znı kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bağımsız Türkiye'zyi armağan eden Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."