19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sarıfakıoğulları, mesajında, şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, Atatürk'ün Samsun'dan özgürlük meşalesini yakarak yola çıkmak suretiyle milli mücadeleyi başlattığı ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı önemli bir tarih olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk ile kahraman silah arkadaşları tarafından çeşitli sıkıntı ve büyük yokluklar içerisinde verilen çetin mücadele sonucunda kurulduğunu ifade eden Sarıfakıoğulları, şunları aktardı:

"Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için ülkemiz üzerinde kirli emelleri olan şer odakları ve hainlere karşı, tıpkı o günlerdeki milli mücadele ruhuyla 15 Temmuz gecesinde de büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek adını bir kez daha şanlı Türk tarihine yazdırmıştır.

Verilen bu çetin ve meşakkatli mücadeleleri unutmamak için, Türk gençliğine büyük önem veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan etmiştir."

Sarıfakıoğulları, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için toprağa düşmüş şehitleri, ebediyete irtihal eden gaziler ile 15 Temmuz demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle andığını, gazileri de saygı ve minnetle selamladığını kaydetti.