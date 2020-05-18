19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Eroğlu, mesajında, İstiklal harbimizin başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919'da aziz milletin, kendi hür iradesine, istiklal ve istikbaline her şartta sahip çıkacağını bütün dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek elden ele, dilden dile bütün vatan sathına yayıldığını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için istiklalinin müjdecisi olmuş; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, bilahare Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla 2023, 2051, 2071 ve hatta 2099 hedeflerimize ilerlerken, en büyük teminatımız gençlerimizdir. Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum.

Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak. Bu düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyor, başta gençlerimizin olmak üzere bütün vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ını kutluyorum."