19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, rektörler, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında Türk gençliğinin ülkedeki en önemli güç kaynaklarından olduğunu belirtti.

101 yıl önce Samsun'da yakılan kurtuluş meşalesinin Türk tarihinin en önemli sayfalarından birisi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı meşale Türk milletinin yeniden dirilişi ve bu dirilişi hazmedemeyenlerin yenilişi ile sonuçlanmıştır. Tarihte her zaman halka dayanan, gücünü milletten alan hareketler başarılı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kurtuluş mücadelesini başlatmak için en doğru makam olarak milleti görmüştür." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da mesajında 19 Mayıs'ın bağımsızlığın müjdecisi olduğunu belirtti.

Milli ve manevi günlerde koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl kutlamaları gerçekleştiremediklerini anımsatan Çopuroğlu, "19 Mayıs 1919 Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin ve devamında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının müjdecisi olmuştur. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum." açıklamasını yaptı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının 101. yıldönümünün onur ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919'un, zafere giden yolda en önemli adım olduğunun altını çizen Gülsoy, şöyle devam etti:

"Kendi tarihini, kültürünü bilen, milli benliğine sahip çıkan ve değerlerini yeni nesillere aktarabilen milletler, ilelebet yaşarlar. Bu imanla yola çıkan ve Samsun'da bağımsızlık meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fedakar Türk milleti ile birlikte başlatılan bu kutlu yürüyüşü, zaferle taçlandırmıştır."

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de ülkeyi aydınlık yarınlara gençlerin taşıyacağına dikkati çekerek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs'ta başlayan ve dünyaya emsal olan Kurtuluş Savaşı, dünya tarihinin en büyük başarılarından birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 101 yıl önce yaktıkları bu meşale hiçbir zaman sönmeyecektir."

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Türk milleti için büyük önem ve manevi değer taşıdığına işaret etti.

Çalış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin geleceğinin gençler tarafından inşa edileceğine dikkati çektiğini ve bu yüzden 19 Mayıs 1919 tarihini de Türk gençliğine armağan ettini kaydetti.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan Milli Mücadele'yi başlatması ile vatan topraklarının işgalcilerden temizlendiğini ve yakılan bu meşale ile elde edilen büyük zaferler sonucunda ilelebet payidar olacak hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu belirtti.