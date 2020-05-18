19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ve aynı gün idrak edilecek olan Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışıyla başlayan milli birlik ve mücadelenin büyük bir zaferlerle sonuçlandığını belirten Durmuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak, Türk milletiyle birlikte İstiklal mücadelesinin meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olduğunu kaydetti.

Durmuşoğlu mesajında şunları belirtti:

"Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Geleceğin güçlü Türkiyesinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini bilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünü gençlere emanet ve bayram olarak onlara hediye etmiştir. Bağımsızlığı koruma konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelen, her yaştan vatandaşıyla bir kahramanlık destanı yazan Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için aynı şuurla mücadelesini sürdürecektir.Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyor, tüm Osmaniyeli hemşehrilerimin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."

Aynı günün akşamı Kadir Gecesi'nin de idrak edileceğini de belirten Durmuşoğlu mesajında, "Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın yoğunlaşarak had safhaya çıktığı mübarek ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecemizi idrak etmenin manevi coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Bu gece, Rabbimiz katındaki kadrimizi yücelmesini, bütün kardeşlerimizin bayrama huzur ve güven içerisinde ulaşmasını yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerine yer verdi.