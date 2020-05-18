19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile bazı siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Bağımsızlık meşalesini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği böylesi önemli bir günün 101. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

19 Mayıs 1919'un Türk milletinin var olma mücadelesi açısından son derece önemli bir tarih olduğuna vurgulayan Vali Soytürk, "Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbali, istiklal şuuruyla yetişen gençlerimize emanettir. Bu nedenledir ki bizler, gençlerimizi el üstünde tutuyor, gençlerimizin geleceğine yatırım yapmayı, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak olarak kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de 19 Mayıs 1919'da yakılan özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin günümüzde de Türk milletinin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini aktardı.

İstiklal mücadelesinin başladığı 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin, gençlere duyulan güvenin bir göstergesi olduğuna işaret eden Dülger, Türkiye'yi şahlandıracak en büyük gücün gençlik olduğunu vurguladı.

Milletvekili Ahmet Salih Dal da 19 Mayıs 1919'un milletin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketinin milletin azim ve kararlılığıyla birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayıldığını ve milli mücadelenin zaferle sonuçlandığını aktardı.

MHP İl Başkanı Hasan Mısırlıgil de Türk milletinin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazdığını hatırlattı.

Milli mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı günün Türk gençliğine bayram olarak armağan edildiğini hatırlatan Mısırlıgil, "Gençlik, bir milletin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Türkiye ve dünyayı tehdit eden salgın hastalık nedeniyle her yıl olduğu gibi coşkuyla geçirememenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, bu zor sürecin yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de ata yadigarı olan vatanın geleceğinin gençliğin omuzlarında hak ettiği notaya ulaşacağına inandığını kaydetti.

Türkiye'nin en büyük zenginliğinin geleceğin teminatı olan gençler olduğunu aktaran Özdemir, "Dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi olan gençlerimizi, ne kadar eğitimli, ne kadar donanımlı, ne kadar milli ve manevi değerlerine bağlı birer birey olarak yetiştirebilirsek, geleceğimiz de bir o kadar emin ellerde olacaktır." ifadesini kullandı.