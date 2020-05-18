19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeşil, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

19 Mayıs 1919'un, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, şanlı kurtuluş mücadelesinin ateşini yaktığı ve özgürlük bayrağını Anadolu'da dalgalandırdığı tarih olduğunu anımsatan Yeşil, şunları kaydetti:

"Elinde ulusuna olan güveninden başka hiçbir şey olmayan Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi dalga dalga tüm vatana yayılarak tarihte eşine az rastlanır bir destan yazılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Türk gençliğine olan güvenini ve inancını 'Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.' sözleriyle ifade eden Atatürk, ulusumuzun var olma, bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin ateşlendiği 19 Mayıs tarihini bayram olarak gençlere armağan etmiştir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılına erişmenin sevincini hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Çufalı, mesajında, "Aziz milletimizin yaşadığı sıkıntılı günlerde öz değerlerine bağlı kalarak sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinin başlarında Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması, yeni bir geleceğe doğru atılan önemli bir adımdır. Bağımsızlıktan ödün vermeden, esarete başkaldıran milletimizin var olma mücadelesine başladığı bu günde, özellikle yarınlarımızın teminatı gençlere büyük görevler düşmektedir. Gençlerimizin milli mücadele şuurunu ve azmini taşıyan bir ruhla 19 Mayıs'ın içerdiği derin anlamı idrak ederek, kendilerine emanet edilen bu vatanı ilelebet koruyacaklarına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.