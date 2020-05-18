19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, milletvekilleri Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, tüm zorluklara rağmen milletin eşsiz mücadelesiyle zaferle taçlandığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişerek yükselmesi, muhafaza ve savunulması görevini inandığı ve çok güvendiği gençlere emanet ettiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz ki türlü sıkıntılar ve yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Bu cennet vatanı bizlere hediye eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi, bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurdumuza yayılmış, halkımızın azim ve kararlığıyla hep birlikte verilen mücadele sonucunda büyük zafere ulaşılmıştır.

Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, büyük bedeller ödenerek fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir.

Sevgili gençler, bu değerli emaneti sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak en önemli görevinizdir."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı meşalenin, milletin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesinde yolu aydınlatmaya devam ettiğini aktararak, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarını, vatanı ve kutsal değerleri uğruna ölen şehitleri rahmet ve minnetle anarak gençlerin gününü kutladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce Anadolu'nun bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımını yaktığını hatırlatarak, Mustafa Kemal ve isimsiz kahramanların armağan ettiği bağımsızlık ve cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak için hiç durmadan çalışacaklarını vurguladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da mesajında, vatansever Türk akademisyenleri olarak, bir asır önce emanet edilen Türk istiklalini ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.