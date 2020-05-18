19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Malatya'da protokol üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, mesajında, 19 Mayıs'ın harp meydanındaki mücadeleler neticesinde yorulmuş ve bitkin düşmüş milletin cesaret ve metanetle istikbalini yeniden inşa etmeye başladığı gün olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin Türkiye Cumhuriyeti gençlerine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olduğunu aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"19 Mayıs 1919, Anadolu'dan Türk ve İslam kimliğini silme amacıyla yurdumuzun dört bir tarafını işgal eden emperyalist işgal güçlerine karşı aziz necip milletimizin Gazi Mustafa Kemal liderliğinde kurtuluş mücadelesini başlattığı ve milli egemenliği esas alan tam bağımsız bir devlet kurma kararını harekete geçirdiği tarihtir. Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesiyle ümitsizliğin ülkemizin her tarafına hakim olduğu karamsar bir ortamda Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin etrafında toplanan milletimiz dünyanın en güçlü devletlerine karşı eşsiz bir kıyama kalkarak İstiklal Harbi'ni kesin bir zaferle kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur.

19 Mayıs, harp meydanlarındaki uzun mücadeleler neticesinde yıpranmış yorulmuş ve bitkin düşmüş bir Milletin kadim devlet geleneği ve özgürlük ruhunun verdiği cesaret ve metanetle istikbalini yeniden inşa etmeye başladığı şan ve şeref günüdür."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü olduğunu ifade etti.

19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi gençlere duyulan güvenin göstergesi olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını önceki yıllarda olduğu gibi kortej yürüyüşü ve büyük bir coşkuyla kutlamak isterdik ancak tüm dünyayı etkisine alan korona virüs salgını nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha büyük coşku ile bayramımızı kutlayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfeknci de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin aynı inanç ve kararlılıkla gönüllerde yandığını kaydetti.

19 Mayıs'ın tarihten aldığı güçle geleceği omuzlarında taşıyan bir gençliğin ifadesi olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletlerin gelecek kaygısı gütmeyeceğini biliyoruz. AK Parti olarak öz güveni yüksek, nitelikli, donanımlı, milli ve manevi değerlerimize sıkı sıkıya bağlı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Siyasetten devlet yönetimine, hayatın her alanında daha fazla söz sahibi olan gençlerimizin çalışarak, üreterek ülkemizi daha ileriye götüreceğine, birlik ve beraberlik içinde kültürümüzü ve kadim geleneğimizi sonsuza kadar yaşatacağına ve koruyacağına olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, gençlerimizin ve yüce milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise 19 Mayıs'ın özgür ve bağımsız olarak yaşama kararlılığının tüm dünyaya gösterilen istikbal yürüyüşünün başlangıcı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş meşalesini Samsun'dan yakarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin mazlum milletlere cesaret örneği olduğunu kaydeden Çakır, "Gençliğe armağan edilen bu bayram Türkiye'mizin geleceğinin, gençliğimizin omuzlarında yükseleceğine, tüm dünyaya barış ve huzurun yine gençlerin eliyle geleceğine bir işarettir." ifadesini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise 19 Mayıs'ın kurtuluşa ve kuruluşa atılan ilk adımın tarihi olan ve Türkiye'nin mihenk taşlarından biri olduğunu aktararak, "Memleketimizin kurtuluşu için mücadele eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cephede savaşan askerlerimizi, cepheye mermi taşıyanları, yokluk içinde son varlığını milli mücadeleye bağışlayanları, vatanı için canını ortaya koyanları bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de 19 Mayıs'ın 101. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıkları belirterek,şunları kaydetti:

"İşgal devletlerine karşı başlatılan kurtuluş mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi memleketimizin teminatı ve umudu olan geçlere verilen önemin de bir göstergesidir. Milli ruh gençlere emanet edilmiş ve bu ruh Türk milleti var olduğu sürece devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.