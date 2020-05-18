19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Orhan, mesajında, gençlerin Türkiye'nin son yıllarda tüm dünyanın gözü önünde yaşanan yükselişinin devam etmesinde büyük rol oynayacağını belirterek, gençlere 19 Mayıs ruhunun yaşatılması çağrısında bulundu.

Gençlerin bugünden daha güzel yarınlar için hem teminat hem de güç olduğunu belirten Orhan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz gençlerimizin canları pahasına vatanımıza, milletimize sahip çıkacağına şüphesiz inanıyoruz. Bu inanç bizde güven duygusunu da oluşturuyor. Milletimizin özleminin temelinde yatan en hakiki güçlerden biri de budur. Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran irade kararlılık ve inanç tüm gençlerimizin içinde saklıdır. Tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz genç nesillerimiz, vatanımızı en iyi şekilde koruyacak, ilimize, ilçemize sonsuza dek sahip çıkacaktır. Bizler bunun için gençlik merkezlerimizi donatıyor, imkanlarımızı her geçen gün artırıyoruz."

Orhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, önemli fikirleri olan gençliğe kapılarının hep açık olduğunu ifade etti.