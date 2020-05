19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, 19 Mayıs zaferinin şanlı ecdadımızın koşullar ne olursa olsun, kenetlenmenin, vatanına ve istikbaline sahiplenmenin en büyük göstergesi olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın toprağımıza ve bağımsızlığımıza kasteden kim olursa olsun karşılarında daima iman dolu milletimizin dimdik duruşunun varlığının olduğunu aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye girdiği her mücadeleyi azim ve kararlılıkla atlatmayı başarmıştır. Bu başarıda kardeşliğimizin büyük etkisi bulunmaktadır. Bize düşen cesaretin, azmin ve imanın ortak noktada birleştiği bir dönemden günümüze kadar ulaşan şanlı zaferimize sahip çıkmaktır. 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi gençliğimize verilen önemin göstergesidir. Vatan bağımsızlığı şuuruyla ülkemizi muasır medeniyetlere ulaştıracak olan günümüz gençlerine çok işler düşmektedir. Gençlerimizin bilim ve teknolojide, sanayi alanlarında, sağlıkta ve her alanda bilgi ve birikim sahibi olmaları gerekiyor. AK Parti hükümetleri gençlerimizin imanlı ve donanımlı bir şekilde yetişmeleri için her türlü imkanı kendilerine sunmaktan asla geri kalmadı. Bundan sonrada geri kalamayacak."