19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sade, mesajında, KTO Karatay Üniversitesi olarak, tarihini yakından tanıyan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirmenin temel misyonları arasında yer aldığını belirtti.

Gençleri, geleceğin teminatı olarak gördüğünü vurgulayan Ekici, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin azim ve kararlılığı, bizleri en gelişmiş medeniyetler seviyesine taşıyacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 19 Mayıs'ın ilham verdiği birlik ve beraberlik ruhunu, sorumluluk sahibi çalışkan, sebatkar, vefakar ve cesaretli Türk gençleri ile yaşatacaktır. Şartlar ne olursa olsun, KTO Karataylıların, dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanım ve birikimde olabilmeleri amacıyla içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, her türlü kaynak ve imkanlarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Gençlerimizin de bu süreçte tüm insanlık için araştırması, geliştirmesi ve üretmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum."