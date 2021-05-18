19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

18.05.2021 15:09
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Baruş mesajında, 19 Mayıs 1919'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan ve cumhuriyetin kuruluşuyla neticelenen istiklal mücadelesinin başlangıcını ifade eden tarih olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ta mazisi boyunca esareti kabul etmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Türk milletinin varlık yokluk mücadelesinde bir kez daha kıyama kalktığını kaydeden Baruş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin banisi büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki silah arkadaşlarının Samsun'dan Anadolu'ya ayak basarak Milli Mücadele meşalesini yaktıkları tarihi günün 102'nci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs, Balkan Savaşları ve Birinci Cihan Harbi'nde birçok cephede ölüm kalım savaşı verdiği mücadeleler neticesinde yıpranmış, yorulmuş ve bitkin düşmüş bir milletin kadim devlet geleneği ve özgürlük ruhunun verdiği cesaret ve metanetle istiklalini kurtarmak için bağımsızlık meşalesini yeniden yaktığı şan ve şeref günüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin, gençlerine verdiği önemi ifade eden bu emanetin şuurunda olan evlatlarımızın devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizin özgür iradesine ilelebet sahip çıkacaklarına, bu mukaddes değerleri canlarından aziz bilerek koruyacaklarına yürekten inanıyoruz. Başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin aziz kahramanlarını ve vatanımızın bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin ve vatandaşlarımızın Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Battalgazi Belediye Başkanı Güder

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise dört bir yanı istila edilmiş olan mukaddes vatanı hürriyet ve istiklaline kavuşturmak amacıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'dan yükselen milli ruhla bütünleştiğini ifade ederek, "Sarsılmaz bir mücadelenin Türk tarihine düşülen kaydı olan 19 Mayıs 1919 şahlanışımız, direnişimiz ve Türk milleti olarak küllerimizden yeniden doğuşumuzun adıdır. 19 Mayıs, vatan aşkıyla bir milletin tek vücut olarak harekete geçtiği, işgalin ardından hiç vakit kaybetmeden, vatan toprağında bir gün bile esir kalmadan yeni bir devlete giden yolda atılan önemli bir adım, Erzurum ve Sivas kongreleriyle milli mücadele ve kurtuluş paydasında buluşmuş olan necip milletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine koyduğu ilk harçtır." değerlendirmesinde bulundu.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 yıl önce vatanın düşman işgalinden kurtuluşu ve bağımsızlığı için Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığını belirtti.

Türk milletinin atalarından aldığı işaretle tek yumruk olduğunu, canı pahasına cepheden cepheye koştuğunu, destansı kahramanlıklarla milli mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığını kaydeden Sadıkoğlu, "Milli mücadelemizin başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı ve özel günü gençlerimize hediye etmesi, cumhuriyetimizi yarınlara taşıyacak olan gençlerimize duyduğu inanç ve güvenin bir göstergesidir. Bizler de iş dünyası olarak, atalarımızın yazdığı başarılarla ve gururla dolu tarihimize gençlerimizin sahip çıkacağına yürekten inanıyor ve onlara daima güveniyoruz." açıklamasında bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Milli, Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika


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