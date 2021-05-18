19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

18.05.2021 16:50
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru, System.String[]

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı.

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldığı tarih olduğunu anımsattı.

19 Mayıs'ın, işgal kuvvetlerinin topraklarından sökülüp atıldığı, birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği, milletin yeniden diriliş günü olduğunu vurgulayan Alemdar, "Kurtuluş mücadelesini başlatan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için şehit düşen her evladımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Başta sevgili gençler olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

"Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz"

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da 19 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla direnişin çok daha farklı boyuta taşındığını belirtti.

Atatürk'ü ve çıktığı yolda kendisini yalnız bırakmayan kahramanları saygı ve rahmetle andıklarını aktaran Sarıbıyık, "SUBÜ olarak gençlerimizin vatanımıza en iyi şekilde hizmet etmeleri ve ciddi katkılar sağlamaları için yepyeni perspektif ve büyük gayretlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genç milli sporcularımız ise dünyanın dört bir yanında bayrağımızı göndere çekmeye ve İstiklal Marşı'mızı okutmaya devam ediyor. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bayramımız kutlu olsun." açıklamasında bulundu.

"Girişimcilik ruhuna sahip gençler, geleceğin dünyasını şekillendirecek"

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise Atatürk'ün o günlerde vatanı düşman işgalinden kurtarmak için en büyük güvencesinin Türk gençliği olduğunu kaydetti.

Gençlerle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında yüksek motivasyonla çalışmaya devam ettiklerini bildiren Tever, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden istihdama kadar her alanda gençlerimizin aktif rol almasını istiyoruz. Geleceğin bilim insanları, sanatçı ve sporcuları sizlerin arasından yetişecek. Her alanda alacağınız profesyonel eğitimlerle uluslararası arenada şehrimizi ve ülkemizi temsil edeceksiniz. Girişimcilik ruhuna sahip gençler, geleceğin dünyasını şekillendirecek. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bize bu aziz toprakları vatan kılan bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, yeni çağın liderleri olarak gördüğümüz gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika


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