19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

18.05.2022 14:11
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürkan, mesajında, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin Amasya, Sivas ve Erzurum'dan başlayarak tüm vatan sathına yayıldığını vurguladı.

Bu meşalenin milletin hürriyete olan inancıyla birleşerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağladığını, milleti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesinde yolunu aydınlattığını ve aydınlatmaya devam ettiğini kaydeden Gürkan, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazileri rahmet ve şükranla anarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Güder ise 19 Mayıs 1919'da temelleri atılan kurtuluş mücadelesinin 103. yıl dönümüne ulaşmanın kıvancını, coşkusunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

19 Mayıs ruhunun, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışına, 30 Ağustos'ta büyük bir zafere ve 29 Ekim'de de cumhuriyetin ilanına dönüştüğüne işaret eden Güder, "19 Mayıs 1919'da yakılan istiklal ateşi, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ecdadına ve tarihine bağlı gençlerinin elinde ilk günkü gibi yanmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Çınar da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasının millet iradesine dayanan tam bağımsız devlet kurma yolunda atılan ilk adım olduğunu belirterek, "Bağımsızlığımızın önündeki tüm engelleri yok eden onurlu ve şanlı bir mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs, en karanlık anlarda bile yurt sevgisiyle omuz omuza mücadele edenlerin tarihidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve değerli vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika


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