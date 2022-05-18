19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

18.05.2022 17:04
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, Türk tarihinin dönüm noktasının yurdun dört bir yandan işgal altına alındığı bir dönemde Samsun'dan başlatılan bağımsızlık mücadelesi olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurdun içinde bulunduğu şartlar karşısında, istiklal mücadelesini fiilen başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yolunda ilk adımı atmak amacıyla yola çıkarken, birçok cephede ölüm kalım mücadelesi veren aziz Türk milletinin vatan, bayrak ve bağımsız yaşama kararlılığından güç aldığını vurguladı.

Bu milli ruhla Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığını ve millet egemenliğine dayanan, bağımsız bir devletin kurulmasının mümkün olduğunu kaydeden Şahin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz." sözlerindeki manasına uygun olarak Türk gençliğine emanet edildiğine işaret etti.

Geleceğin teminatı gençlere seslenen Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, gençlerine verdiği önemi ifade eden bu emanetin şuurunda olan evlatlarımızın, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizin özgür iradesine ilelebet sahip çıkacaklarına, bu mukaddes değerleri canlarından aziz bilerek koruyacaklarına yürekten inanıyoruz. 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıl dönümünde, bu toprakları bize vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin aziz kahramanlarını, vatanımızın bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve tazimle anıyor, tüm gençlerimizin ve vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika


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