19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına doğru - Son Dakika

Kartal Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'yi başlatmasının 101. yıl dönümü ile Gençlik ve Spor Bayramını özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında, koronavirüs pandemisi ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan Kartallı vatandaşlar için özel bir kutlama programı organize etti.



Kutlamalar kapsamında tüm komşuları evlerinin balkonlarına davet eden Kartal Belediyesi, birbirinden eğlenceli etkinlikleri vatandaşların ayağına getirecek. 19 Mayıs Salı günü, 12.00-17.00 saatleri arasında Kartal'ın 20 mahallesini gezecek olan üstü açık otobüsteki bando takımı, 101. yıla özel konser verecek. Aynı saatlerde vosvos ve motosiklet konvoyları ile 19 Mayıs kutlamaları, renkli görüntülere sahne olacak. Son olarak hava şartlarına bağlı olarak 3 paramotor "19 Mayıs" temalı görseller ile Kartal semalarında uçuş gerçekleştirecek.



Öte yandan Spor İşleri Müdürlüğü, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan gençlerin, Kartal Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Satranç Turnuvası heyecanını bu yıl da yaşayabilmeleri amacıyla başlangıç hamlesini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yapacağı online bir satranç turnuvası düzenleyecek.



Ödüllü turnuva, 19 Mayıs Salı günü saat 15.00'da başlayacak. Turnuva sistemi ve temposu, İsviçre sisteminde 13 tur ve 3+2 zaman temposunda oynanacak. Farklı kategoride yapılacak olan ve her yaş grubundan vatandaşın katılabileceği turnuva için son başvuru tarihi, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 olarak belirlendi.