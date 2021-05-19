19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Cacabey Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, çelenk sundu.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törende Şahin ve beraberindeki gençler saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Tören kapsamında Cacabey Meydanı'nda gençler büyük Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Öte yandan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve beraberindekiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kırşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu. Bando takımı ise Cacabey Meydanı'nda çeşitli eserleri seslendirerek programı izleyenlerin bayramını kutladı.

Bazı vatandaşların halk oyunları ve bando gösterilerini cep telefonlarından çektikleri görüldü.