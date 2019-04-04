Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu Mazbatasını Aldı

19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu Mazbatasını Aldı

1 saat önce

19 Mayıs Belediye Başkanlığına AK Parti'den üçüncü kez seçilen Osman Topaloğlu, mazbatasını aldı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu Mazbatasını Aldı, System.String[]
19 Mayıs Belediye Başkanlığına AK Parti'den üçüncü kez seçilen Osman Topaloğlu, mazbatasını aldı.

Topaloğlu, AK Parti Samsun il Başkanı Ersan Aksu, Başkan Yardımcısı Mahmut İşbilir, Haluk Bülbül, 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven ve belediye meclis üyeleriyle Bafra Adliye Sarayı'na giderek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Caner Koçak'tan mazbatasını alıp üçüncü dönem görevine başladı.

Topaloğlu, 19 Mayıs'ı bütün olarak kucaklamaya devam edeceğini, ilçenin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Herkesin başkanı olacağını dile getiren Topaloğlu, "19 Mayıs'ın her köşesine hizmet etme yükümlülüğümüz var. Seçim döneminde çalışmalarımızın neticesini aldık. Halk bizi seçti. Bundan sonra da hizmetlerimizle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra 19 Mayıs İlçe Başkanlığına giden Topaloğlu, burada basın toplantısı düzenledi.

Yıllardır 3-4 mahallede kendilerine söz verilmesine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini belirten Topaloğlu, "Ama baktığınızda hizmetin en iyisini almışlar. Basına yansıyan konuşmamda bir kırgınlığı dile getirdik. O gece duygusallıkla söylenmiş sözler. Bu kadar saptırılacağını düşünseydim söylemezdim. Şimdi bu sözlerimi saptırıyorlar." dedi.

Aksu da oy veren vermeyen bütün vatandaşlara teşekkür ederek, "Cumhur İttifakı olarak 19 Mayıs ilçemizde alnımızın akıyla seçimi üstün başarıyla noktaladık. Başkanımızı hem tebrik ediyor hem de 5 yıl içide başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:13 Kaynak: AA

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