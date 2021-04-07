19 Mayıs Belediye Meclisi, 104 emekli amiralin bildirisini kınadı - Son Dakika

Samsun'un 19 Mayıs Belediyesi meclis toplantısında yapılan açıklama ile 104 emekli amiralin yayınladığı bildiri kınandı.

Meclis adına açıklama yapan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 104 emekli amiralin gece yarısı yayınladıkları bildiri ile 15 Temmuz'u, 27 Nisan'ı, 28 Şubat'ı, 12 Eylül'ü ve 27 Mayıs'ı hatırlattıklarına dikkat çekti. Başkan Topaloğlu açıklamasında, "Bizler 2023 hedefleri için koştururken birilerinin hala eski Türkiye özlemi içinde olmasını kabul etmiyoruz. Milli iradeyi tahrip etmeye yeltenen bu zihniyetin karşısındayız. Darbe ve vesayet heveslisi zihniyetin milletimize ödettiği bedelleri de çok iyi biliyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle milli iradeye karşı tavır alan vesayetçi anlayışa karşı topyekun mücadele etmeliyiz. Bu hem hukukun hem de demokrasinin ortak sorumluluğudur. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması bizim için yok hükmündedir. Bu zihniyetle mücadelemiz sürecek ve hedeflerimizden vazgeçiremeyecektir" dedi.

Toplantıda ayrıca Meclis Başkan Vekilliği, Katip Üye, Daimi Encümen, İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonlarına üye seçimleri yapıldı. Belediye Başkanının 2020 yılı faaliyet raporu ve 2020 mali yılına ait denetim komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. - SAMSUN