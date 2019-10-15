Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs Belediye Meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel 19 Mayıs Belediye Meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

19 Mayıs Belediye Meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

15 dakika önce

19 Mayıs Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.

19 Mayıs Belediye Meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

19 Mayıs Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.


19 Mayıs Belediye Meclisi olarak, tüm meclis üyelerinin katılımıyla Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğin yanında olduklarını ve desteklediklerini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasını engellemek için bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Aynı zamanda PKK/DAEŞ/PYD/ YPG hepsi aynıdır. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizleyerek, yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Tüm meclis üyelerimizin katılımıyla Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi. - SAMSUN

Barış Pınarı Harekatı, 19 Mayıs, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:52 Kaynak: İHA
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