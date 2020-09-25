19 Mayıs Belediyesi öğrencilere tablet desteği sağlıyor - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla AK Parti'li belediyelerin, koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için başlattığı tablet bilgisayar desteğine 19 Mayıs Belediyesi de destek sağladı.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, salgın sürecinde uzaktan eğitim alan dezavantajlı öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye tablet desteği sağladıklarını söyledi.
İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün belirlediği öğrencilere tablet bilgisayar verdiklerini belirten Topaloğlu, "Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklarımıza sağlanması amacıyla başlatılan kampanyaya 19 Mayıs Belediyesi olarak destek veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi ve çocuklarımızı yalnız bırakmamak adına belediye olarak yanlarındayız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:37 - Kaynak: AA
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