19 Mayıs Belediyesi öğrencilere tablet desteği sağlıyor - Son Dakika

19 Mayıs Belediyesi öğrencilere tablet desteği sağlıyor

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla AK Parti'li belediyelerin, koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için başlattığı tablet bilgisayar desteğine 19 Mayıs Belediyesi de destek sağladı.

19 Mayıs Belediyesi öğrencilere tablet desteği sağlıyor, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla AK Parti'li belediyelerin, koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için başlattığı tablet bilgisayar desteğine 19 Mayıs Belediyesi de destek sağladı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, salgın sürecinde uzaktan eğitim alan dezavantajlı öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye tablet desteği sağladıklarını söyledi.

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün belirlediği öğrencilere tablet bilgisayar verdiklerini belirten Topaloğlu, "Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklarımıza sağlanması amacıyla başlatılan kampanyaya 19 Mayıs Belediyesi olarak destek veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi ve çocuklarımızı yalnız bırakmamak adına belediye olarak yanlarındayız." dedi.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, 19 Mayıs, Tablet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Belediyesi öğrencilere tablet desteği sağlıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Kentte en yüksek vaka sayısı nisanda görüldü, bugünün 4-5 katı yüksekti İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Kentte en yüksek vaka sayısı nisanda görüldü, bugünün 4-5 katı yüksekti         
19:30
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı         
18:53
Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir         
17:35
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı         
15:44
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 20:40:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 Mayıs Belediyesi öğrencilere tablet desteği sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei