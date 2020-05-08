19 Mayıs Belediyesinden

19 Mayıs Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle lise öğrencilerine yönelik ödüllü yarışma düzenliyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Korona virüs tedbirleri kapsamında maalesef 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da evlerimizde kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için bir yarışma düzenlemiş, öğrencilerimizi sürpriz hediyeler ile buluşturmuştuk. Sıra genç bakışlarda, yani lise öğrencilerimizde. Onlar için düzenlediğimiz Genç Bakış Covid-19 ve Pandemi Sonrası Dünya Düzeni Kompozisyon Yarışmamız var. Haydi, gençler yazdığınız kompozisyonun fotoğrafını çekin ve bize gönderin" dedi.

"Gençlerimize her zaman güvenim sonsuzdur" diyen Başkan Osman Topaloğlu, "Gençlerimizin fikirleri önemsiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgını ve sonrası ile ilgili neler düşünüyorlar merak ediyoruz. Onlar bizim gücümüz yarınlarımız. Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı şimdiden kutluyor, yarışmada başarılar diliyorum" diye konuştu.

Genç Bakış Covid-19 ve Pandemi Sonrası Dünya Düzeni Kompozisyon Yarışması'nda yazılan kompozisyonlar 0549 305 55 01 numaralı whatsapp hattına gönderilecek. Kompozisyon yarışması 16 Mayıs saat 19.19'da son bulacak.

Yarışma giren öğrencilere bisiklet, tablet gibi çeşitli hediye verilecek. - SAMSUN