Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs Belediyesinden Türk Kızılayına Destek

19 Mayıs Belediyesinden Türk Kızılayına Destek

1 saat önce

Türk Kızılayı yetkilileri, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

19 Mayıs Belediyesinden Türk Kızılayına Destek, System.String[]
Türk Kızılayı yetkilileri, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Türk Kızılayı Samsun Şubesi İl Sekreteri Ahmet Ali Bulut, Kan Bağış Merkezi Müdürü Serdar Bayram ile 19 Mayıs temsilcisi Bayram İşbilir, Topaloğlu'nu ziyaret ederek, kan bağışı ve kök hücre kampanyası hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılayının çok önemli faaliyetlere imza attığını vurgulayan Topaloğlu, "Türk Kızılayının daima destekçisi olacağız. Farkındalık oluşturmanın doğru olacağı kanaatindeyim. Bu, en büyük insani görev diye düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu konunda hassas olmaya davet ediyorum. Bağışta bulunan personelime ve herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bulut da kan bağışının hem insanın kendisine hem de insanlığa büyük katkısı verdiğini belirterek, "Yani sizlerden alınan bir ünite kan, üç hastaya hayat oluyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışma yaparak, TÜRKÖK projesiyle kök hücre bağışını da başlattık. Bu anlamda da yılda birçok donöre ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:41 Kaynak: AA

Osman Topaloğlu, Türk Kızılayı, 19 Mayıs, Güncel
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