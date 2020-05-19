19 Mayıs çelenk sunma töreni düzenlendi - Son Dakika

19 Mayıs çelenk sunma töreni düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Covid-19 tedbirleri gölgesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Covid-19 tedbirleri gölgesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Saat 10.00'da başlayan çelenk sunma programında ilk olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Çelenk sunma törenine, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu ve gençlik merkezi görevlileri katıldı.

Program kapsamında akşam saatler 19.19'u gösterdiğinde de tüm balkonlardan İstiklal Marşımız söylenecek akabinde Gençliğe Hitabe okunacak. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın

Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi