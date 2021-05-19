19 Mayıs coşkusu Ataşehir ve Kartal'da yaşandı - Son Dakika

19 Mayıs coşkusu Ataşehir ve Kartal'da yaşandı

19.05.2021 20:22
19 Mayıs coşkusu Ataşehir ve Kartal'da yaşandı, System.String[]

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ataşehir ve Kartal'da kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ataşehir ve Kartal'da kutlandı.

Ataşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Tören ve etkinlikler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapıldı.

Törene Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Özge Çankaya, belediye başkan yardımcıları, Ataşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Kudret Arslan, belediye birim müdürleri ile siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

İlçede salgın dolayısıyla yalnızca ses araçları ve bandonun yer aldığı kutlama programı hazırlandığı 2 tır, 1 otobüs ve 9 ses aracıyla Ataşehir'in 17 mahallesinde 19 Mayıs konvoyu yapıldığı bildirildi.

Kartal'da 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kartal'da kutlandı.

Pandemi koşullarına uygun kutlanan etkinliklerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kutlamalar, gezi otobüsündeki bando takımının seslendirdiği marş ve müziklerle Kartal Meydanı'na kadar devam etti. Konvoya motosiklet ve nostaljik araçlar da eşlik ederken, vatandaşlar balkonlarından Türk bayrağı sallayarak coşkuya ortak aldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gezi otobüsünden vatandaşları selamlarken, birlik ve beraberlik ruhunun ilçe genelinde yaşandığını belirterek, şunları ifade etti:

"19 Mayıs bir ruhtur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan savunması için yaktığı meşaledir. Atatürk, bu büyük mücadeleyi de Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Biz gençler de onun tarif ettiği gibi hem sporda hem bilimde hem yönetimde her kademede bir adım daha ileri gidebilmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Kartal'da gençlerimizin nefes alabilecekleri, spor ve aktivite yapabilecekleri yeni alanları yaratıp onları spora ve bilime teşvik etmek için Gökhan ağabeyleri elinden geleni yapacak. 19 Mayıs coşkusunu Kartal'ın her noktasında yaşatıyoruz. Pandemi var, kısıtlamalar var fakat bu durum bayram coşkumuza engel değil."

5 amatör spor kulübü Kartal Meydanı'nda masa tenisi, jimnastik, satranç, karate, boks ve voleybol branşlarında gösteri maçı yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk, Ataşehir, 19 Mayıs, Kartal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs coşkusu Ataşehir ve Kartal'da yaşandı - Son Dakika


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